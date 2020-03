Catania, Pinto: "Sento più fiducia, vorrei fare gol al Bari".

Giovanni Pinto è uno dei calciatori più in forma in casa Catania. Il terzino rossazzurro a News Catania.com parla del suo momento e di quello della squadra: "Adesso ci siamo compattati e sappiamo che dobbiamo lottare allo stesso modo contro tutti, a prescindere dal valore dei rivali. Sicuramente adesso sento più fiducia da parte dei compagni e in me stesso, in passato non ho fatto bene in alcune partite, ma ho sempre garantito il massimo impegno, in campo. Prima rete? Sarebbe bello segnarla a Bari contro una squadra di caratura importante, ma davvero non importa chi segna: al primo posto c’è l’interesse della squadra".