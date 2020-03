Catania, Welbeck: "Il peggio è passato. Sto alla grande"

Nana Welbeck è tornato a giocare dopo un lungo periodo di stop per problemi cardiaci. Il centrocampista potrà essere un valido elemento per il Catania e Lucarelli nella seconda parte di stagione. Ecco le sue parole a Unica Sport: "Adesso sto alla grande perché sono rientrato in campo e subito il mister mi ha chiamato in causa diverse volte, aiutandomi ad acquisire minutaggio. Sta andando molto bene, non posso che essere contentissimo. Da fuori non si capiva bene la situazione, che ha generato un po' di paura. Ora definitivamente posso dire di non avere problemi di cuore. Serviva una conferma dal punto di vista clinico, bisognava aspettare. Devo tutto ai miei compagni. Si sono dimostrati dei ragazzi fantastici e veri uomini più che calciatori. Lucarelli? Grandissimo allenatore anche perché sa toccare i punti giusti. Sempre puntuale su questo. Si rapporta benissimo con tutti noi. Riesce a metterci d’accordo e dire la cosa giusta nel momento in cui va detta. Un ringraziamento va a lui ed ai suoi collaboratori Conticchio e Vanigli".