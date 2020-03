Benevento. Biglietti già emessi per gare a porte chiuse: le info

Il Benevento Calcio rende noto che la Lega B, in ottemperanza a quanto varato dal Governo in merito all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, ha comunicato che le gare della Serie BKT e del Campionato Primavera 2 si disputeranno a “porte chiuse” fino al 3 aprile.

Per quel che riguarda i tagliandi già acquistati per la gara Benevento-Pescara del prossimo 8 marzo, il Benevento Calcio ha previsto la possibilità di usufruire dello stesso biglietto in occasione della prima partita utile casalinga o la possibilità di chiedere il rimborso secondo le modalità che saranno pubblicate successivamente. Per i possessori di abbonamento, invece, le singole società di concerto con la Lega stanno esaminando la questione relativa alla mancata fruizione dell’evento. Si resta in attesa di una comune determinazione che sarà divulgata appena possibile.