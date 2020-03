UFFICIALE - Dilettanti Puglia: sospesi tutti i campionati

Dopo le voci che si erano rincorse nelle ultime ore, ora è ufficiale. Tutti i campionati regionali dilettantisti pugliesi sono sospesi per due settimane. Saltano quindi tutti gli incontri in programma nel weekend del 7 e dell'8 marzo così come quelli del 14 e 15. Il Coronavirus, quindi, impatta anche sui dilettanti anche a causa delle disposizioni del Ministero che ha imposto le porte chiuse, ma anche altre precauzioni da prendere in tutti gli sport di ogni ordine e grado.

La sospensione è stata appena annunciata dal presidente della LND Puglia, Vito Tisci dopo il consiglio direttivo straordinario programmato questa mattina che ha deliberato all'unanimità. Lo stesso presidente ha annunciato che le gare rinviate in questi weekend hanno subito un semplice slittamento di calendario, in modo da mantenere la regolarità dei campionati. Il comunicato:

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione straordinaria del 6 marzo 2020, tenuto conto:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso lo scorso 4 marzo 2020 con il quale vengono adottate misure di prevenzione, informazione, contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

- delle indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti con nota del 5 marzo 2020;

- del Comunicato Ufficiale n. 88 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC del 5 marzo 2020.

Tenute nella dovuta considerazione tutte le problematiche portate all’attenzione del Comitato Regionale Puglia in ordine alle naturali preoccupazioni delle famiglie e dei tesserati stessi, soprattutto di quelli in giovane età. Ritenuto che, al fine di consentire la piena efficacia delle alternanze ed abbinamenti in ordine all’utilizzo del medesimo impianto da parte di più squadre e/o più società, qualsiasi provvedimento da adottare non possa astenersi dall’interessare tutta l’attività sportiva svolta nella Regione senza distinzione alcuna,

ha deliberato all’unanimità

la sospensione di ogni attività sportiva di ciascun campionato dilettantistico e giovanile organizzato dal C.R. Puglia LND nonché dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, senza esclusione alcuna, fino al 15 marzo 2020 compreso, dando priorità nella propria decisione alla salute di tutti i tesserati, con conseguente slittamento dei calendari di due settimane rispetto alla data inizialmente prevista, assicurando, contestualmente, il rispetto dei tempi indicati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per le comunicazioni relative alle squadre interessate alla disputa delle manifestazioni a carattere nazionale (finali nazionali e gare spareggio/promozione).