Antonio Soda ospite a "Csiamo"

Sarà l'attuale tecnico del Gozzano Antonio Soda l'ospite del contenitore settimanale che Raisport dedica al campionato di Serie C, "Csiamo", che andrà in onda lunedì 9 marzo alle 20.20 in attesa della trasmissione del posticipo settimanale legato alla terza serie e che questa settimana vedrà sugli schermi della Tv nazionale la sentitissima sfida del girone C tra Catanzaro e Bari.

Soda è stato invitato a partecipare in quanto doppio ex della serata, avendo militato sia nelle fila dei giallorossi calabresi che in quelle dei "galletti" pugliesi, ma la sua presenza in trasmissione sarà anche il modo per fare il punto della situazione sulla condizione attuale dei rossoblu cusiani, alle prese con una difficile lotta per la salvezza.

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.