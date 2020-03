Champions: Barcellona-Napoli si giocherà a porte aperte

Salvador Illa, ministro della Salute spagnola, è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus e della possibilità che il match di ritorno degli ottavi di Finale della Champions League, tra Barcellona e Napoli, possa giocarsi a porte chiuse (escludendo questa eventualità).

"Ad oggi la partita si può giocare regolarmente, perché Napoli non rientra in una delle zone a rischio. Quindi la gara può essere giocata nella più totale normalità. Le misure precauzionali che vengono prese in alcuni eventi sono quelle che coinvolgono le persone provenienti da aree a rischio".

"Per questo motivo", aggiunge Illa, "Alcune partite si giocheranno a porte chiuse. Ma non è il caso di Barcellona-Napoli".

Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou di Barcellona in data 18 marzo. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00.