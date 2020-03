Il Picerno chiede chiarimenti sul DPCM, la Lega Pro precisa i punti

In merito al DPCM del 4 marzo 2020 (art. 3, lett. C), il Picerno, con l’obiettivo di applicare al meglio le regole e rispettare il DPCM, tramite l’amministratore delegato Enzo Mitro ed il legale Avvocato Luis Vizzino, hanno chiesto al presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, alcuni chiarimenti. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’art. 3 in questione, la società ha chiesto le seguenti delucidazioni:

Per “associazioni sportive e società sportive tenute ad effettuare i controlli” sono da intendersi le associazioni, società ospitanti la gara o, viceversa, viene richiesto ad entrambe le società partecipanti alla manifestazione di effettuare rispettivamente i controlli nei confronti “dei propri atleti, dirigenti e accompagnatori”?

Ai sensi dell’art 3 del suindicato Dpcm,i controlli dovrebbero essere idonei a contenere il rischio di diffusione del Virus COVID 19. All’uopo, considerata la grande difficoltà, così come dimostrata su tutto il territorio Nazionale in questi giorni, di poter escludere o meno la presenza della malattia in poco tempo, quali sono concretamente i controlli da dover effettuare? La sola rilevazione di una aumentata temperatura corporea sarebbe già di per sé causa di esclusione dalla gara per l’atleta?

Quali sono le responsabilità e le relative sanzioni previste a carico delle società inadempienti?

Immediata ed esaustiva è stata la risposta della Lega Pro, attraverso il segretario Emanuele Paolucci. Nel dettaglio, queste le risposte punto su punto:

Per associazioni sportive e società sportive tenute a fare i controlli, si intendono entrambi i club partecipanti alle manifestazioni sportive e, quindi, sia la società ospitante che ospitata. E’ altresì evidente come sia richiesta una maggior collaborazione e disponibilità alla società di casa in qualità di organizzatrice dell’evento;

Per controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del Virus COVID 19, è opportuno far riferimento alle misure igienico-sanitarie previste nell’Allegato 1 del predetto DPCM, nonché a quelle disposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e suggerite dalla Azienda Sanitaria Locale;

Relativamente alle possibili responsabilità e sanzioni previste a carico delle società, con riferimento esclusivo al paragrafo da Voi evidenziato, non ci risulta che ad oggi siano state previste particolari misure sanzionatorie.

L’amministratore Enzo Mitro, la società e il legale Avvocato Luis Vizzino, ritenendo che in momenti particolari come quello che tutti noi stiamo vivendo sia oltremodo doveroso agire nel rispetto delle regole, degli altri e della salute pubblica, ringraziano la Lega Pro per aver chiarito questi punti, utili a tutte le società.

