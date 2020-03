Catania, Lucarelli: "Bisceglie trasferta insidiosa. No stop Serie C"

L'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, ha parlato prima della gara contro il Bisceglie. Queste le sue parole: "Curiale e Biondi? Per il primo, lo sappiamo, è reduce da un infortunio, il secondo, invece, ha avuto un attacco influenzale. Abbiamo deciso di portarli con noi, ma giocheranno solo in caso di necessità. Barisic? Ha avuto un problema alla schiena, lo limita molto. Dall'Oglio e Noce assenti, stanno facendo il loro percorso di recupero, in un paio di settimane torneranno.

"Giocare senza Curva Nord? Ci toglie un po' qualcosa, avevamo ritrovato il feeling e non ci porta sicuramente dei vantaggi".

Sull'emergenza coronavirus, Lucarelli afferma: "No, non credo che il campionato andava sospeso, in Italia siamo all'avanguardia dal punto di vista medico. Lo sport deve andare avanti, anche se fa male non avere i tifosi. Mi trovo, comunque, d'accordo con le misure adottate".

"Bisceglie e Bari? Mi preoccupa di più dal punto di vista mentale la gara di domenica prossima, contro un avversario con l'acqua alla gola in un campo brutto".

E sull'attacco: "Beleck e Curcio sono diversi. Il primo è il classico centravanti e ti dà la possibilità ogni tanto di scavalcare il centrocampo, con Curcio sei obbligato a giocare palla a terra. In un campo come quello di domani non ci sarà tanta possibilità di giocare palla a terra, vedremo”.

"Obiettivo Ternana? Beh, i conti si vanno alla fine, la Ternana è lontana, mancano diverse partite".

Squalificati Mazzarani e Rizzo, indisponibili Barisic, Dall'Oglio e Noce, aggregati ma non al meglio Biondi e Curiale. Biagianti e compagni in ritiro pre-gara, in Puglia, da stasera.