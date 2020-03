Salernitana k.o. a Perugia: Mazzocchi stende i granata

Il Perugia conquista i tre punti battendo la Salernitana con il risultato di 1 a 0: vittoria meritata per la squadra di Cosmi che ha avuto la meglio su una Salernitana spenta. Prova incolore degli uomini di Ventura, inconcludenti in fase offensiva quest'oggi.

Sin dai primi minuti il Perugia prova a fare la gara. Dopo 14 minuti la prima occasione: tiro di Nicolussi, respinge Micai. Passano 6 minuti e il Perugia trova il vantaggio con Mazzocchi che sigla l'1-0.

Reazione blanda della Salernitana che fatica ad entrare negli ultimi trenta metri, senza rendersi praticamente mai pericolosa.

A inizio ripresa la prima vera chance per la Salernitana su calcio piazzato ben battuto da Dziczek, Vicario si fa trovare pronto e respinge. Cinque minuti dopo Kiyine con un tiro dal limite dell'area, palla fuori di poco.

Poi due grandi occasioni per il Perugia: prima la punizione di Nicolussi viene neutralizzata da un intervento super di Micai, poi è Di Chiara a non trasformare in rete un'altra azione da gol calciando fuori da buona posizione.

All'84esimo l'ultima chance per i granata: Capezzi batte benissimo un calcio piazzato dal limite, palla fuori di un soffio. Nel finale è il Perugia ad avere l'ultima parola con Falzerano che non sfrutta un contropiede in superiorità numerica, sprecando l'opportunità di raddoppiare.

Finisce così: il Perugia vince di misura.