Bisceglie-Catania, le probabili formazioni

Sono settimane concitate per l'emergenza Coronavirus, ma il campionato di Serie C non si ferma, almeno per il momento. Quest'oggi allo stadio "Gustavo Ventura" si affronteranno Bisceglie e Catania, match valido per la trentesima giornata del girone C. In un clima surreale, visto che si gioca a porte chiuse, i rossazzurri tenteranno di dare seguito alle due vittorie consecutive ottenute. Un match da non sottovalutare, lo sa benissimo Cristiano Lucarelli che ha messo in guardia i suoi. Il tecnico livornese ha ammesso di temere più la sfida con i nerazzurri che quella successiva contro il Bari. Torna tra i convocati Curiale dopo l'infortunio al ginocchio, c'è anche Biondi che però non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Dovrebbe tornare dal primo minuto Beleck con Curcio che si posizionerà sulla trequarti. Fischio d'inizio alle ore 15.

Queste le probabili formazioni di Bisceglie-Catania che potrete seguire con il nostro live match a partire dalle 14:15

BISCEGLIE (3-5-2): Casadei; Karkalis, Murolo, Silva; Mastrippolito, Trovade, Zibert, Rafetraniania, Armeno; Montero, Gatto. A disposizione: Messina; Diallo, Tarantino, Nacci, Dellino, Abonckelet, Ferrante, Petris, Longo, Ungaro, Tessadri. Allenatore: G. Mancini.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Salandria, Vicente; Biondi, Curcio, Capanni; Beleck. A disposizione: Martinez; Esposito, Marchese, Saporetti, Biagianti, Di Grazia, Manneh, Welbeck, Curiale, Di Molfetta. Allenatore: C. Lucarelli.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino