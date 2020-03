LIVE | Serie A: si gioca. Parma-Spal inizia alle 13.45

Seguiamo in diretta l'evolversi della situazione Serie A in merito all'Emergenza Coronavirus. Il ministro Spadafora ha appena richiesto di valutare la sospensione immediata del campionato. Le sue dichiarazioni:

Condivido ciò che dice Tommasi e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso. Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della Figc, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità

Ore 13.33: Confermato tutto il programma: si giocheranno quindi regolarmente le gare previste sia oggi che domani.

Ore 13.13: SI GIOCA! Le squadre tornano in campo per l'allenamento

Ore 13.10: Arrivato intanto un ulteriore slittamento, si giocherà eventualmente alle 13.45

Ore 13.03: Comunicato il rinvio di altri quindici minuti.

Ore 13.02: Le squadre sono ancora negli spogliatoi. Il confronto tra Lega, Figc e Governo va avanti.

Ore 12.59: Si avvicina il momento in cui sarebbe dovuta iniziare Parma-Spal, ma non c'è ancora alcuna decisione.

Ore 12.49: Minuti roventi, si parla di confronti accesi anche tra club e Governo dopo la richiesta di sospensione immediata.

Ore 12.42: Contatti continui tra Figc, Lega A e Governo. La decisione dovrebbe arrivare entro le ore 13.00.

Ore 12.36: Intanto la partita Parma-Spal è stata rinviata di mezz'ora nel momento in cui le squadre stavano entrando in campo. I calciatori sono stati costretti a tornare negli spogliatoi.