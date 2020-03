I precedenti di Cavese-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Lunedì di calcio per il Potenza, che in un giorno insolito affronta la trasferta campana con la Cavese per dare seguito alle tre vittorie consecutive che ne hanno rilanciato le ambizioni. Il successo col Catanzaro (2-0) ha messo le ali alla compagine di Raffaele, che affronta i metelliani per riscattare lo 0-0 dell'andata, causa dell'addio al primato dei rossoblù. Il bilancio tra le due squadre parla decisamente potentino (9 successi, 13 pareggi e 5 ko), persino in trasferta, dove a fronte di 4 successi per parte (e 5 pareggi) i lucani prevalgono per differenza reti. I bleu-foncé di Campilongo, confinati dall'inizio del campionato a Castellammare di Stabia per i lavori allo stadio di casa, sono reduci dal ko di Caserta (2-0).

1952-53 IV SERIE POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-0

1953-54 IV SERIE POTENZA-CAVESE 2-2 CAVESE-POTENZA 1-0

1973-74 SERIE D POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-1

1976-77 SERIE D POTENZA-CAVESE 0-0 CAVESE-POTENZA 1-0

1989-90 SERIE C2 POTENZA-CAVESE 1-1 CAVESE-POTENZA 1-0

1990-91 SERIE C2 POTENZA-CAVESE 0-0 CAVESE-POTENZA 1-1

1995-96 SERIE D POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-0

2004-05 SERIE D POTENZA-CAVESE 0-2 CAVESE-POTENZA 0-0

2008-09 LEGAPRO1 POTENZA-CAVESE 2-2 CAVESE-POTENZA 1-0

2009-10 LEGAPRO1 POTENZA-CAVESE 1-0 CAVESE-POTENZA 0-1

2014-15 SERIE D POTENZA-CAVESE 1-1 CAVESE-POTENZA 2-3

2017-18 SERIE D POTENZA-CAVESE 2-2 CAVESE-POTENZA 0-3

2018-19 SERIE C CAVESE-POTENZA 1-1 POTENZA-CAVESE 4-0

2019-20 SERIE C POTENZA-CAVESE 0-0

VITTORIE POTENZA 9 PAREGGI 13 VITTORIE CAVESE 5

RETI POTENZA 26 RETI CAVESE 18

A CAVA DE' TIRRENI

VITTORIE CAVESE 4 PAREGGI 5 VITTORIE POTENZA 4

RETI CAVESE 8 RETI POTENZA 10