Al Viviani passa la Reggina La capolista batte all'inglese il Picerno

Secondo ko interno consecutivo per il Picerno che al Viviani cede il passo alla Reggina. La capolista del girone C di serie C con un gol per tempo espugna il Viviani e si mette in fuga. Gli amaranto passano subito in vantaggio dopo 6'. Rivas affonda sulla sinistra, serve un traversone basso nel cuore dell'area di rigore che Paolucci gira in rete. Il raddoppio reggino arriva a 3' dalla fine. Micidiale ripartenza portata avanti da Garufo e Rivas, cross di Bianchi, palla che arriva a Sarao che la cattura spalle alla porta, si gira in un fazzoletto e realizza la rete del raddoppio. E' il decimo successo esterno della Reggina che costringe il Picerno ancora a restare nella zona play-out.

PICERNO 0

REGGINA 2

PICERNO (3-5-2): Pane; Fontana, Ferrani (38' st Squillace), Lorenzini; Melli (17' st Vanacore), Kosovan, Vrdoljak, Romizi (18' st Nappello), Guerra (29' st Cecconi); Esposito, Santaniello (29' st Ripa). A disp.: Cavagnaro, Mancini, Ruggieri, Donnarumma, Priola, Brumat. Allenatore: Giacomarro.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto (10' st Blondett), Rossi; Garufo, Bianchi, Nielsen (29' st Sarao), Liotti (29' st De Francesco); Paolucci (20' st Bellomo); Denis (29' st Rolando), Rivas. A disp.: Farroni, Marchi, Rubin, Mastoru, Sounas, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

ARBITRO: De Santis di Lecce (D'Elia-Niedda).

RETI: 6' pt Paolucci, 42' st Sarao.

NOTE: Espulso: l'allenatore della Reggina Toscano. Ammoniti: Ferrani (P); Rivas, Ferrani, Gasparetto, Guarna e Sarao (R). Angoli: 4-1 per la Reggina. Recupero: pt 1'; st 5'.