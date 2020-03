Catania, Lucarelli: "Voluta questa vittoria fino in fondo"

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, ha commentato la vittoria esterna ottenuta quest'oggi contro il Bisceglie grazie al gol di Salandria. Queste le dichiarazioni dell'allenatore livornese: "Prestazione convincente? Direi di si, la squadra ha sempre premuto sull'acceleratore in un campo improponibile in qualsiasi livello. Siamo stati bravi, abbiamo cercato la vittoria fino in fondo creando tanto. Cosa ho pensato dopo le tante azioni non concretizzate nel primo tempo? In un altro momento mi sarei preoccupato, ma vedevo che la squadra sul pezzo ed è rimasta concentrata. Mi sono tranquillizzato e si capiva che il gol era nell'area. Cosa mi è piaciuto? I ragazzi si sono adatti a giocare in un campo difficile. siamo stati reattivi e cazzuti nel volere questa vittoria e allungare la striscia positiva per guardare al futuro con grande ottimismo. La sofferenza nel finale? Hanno cercato la giocata lunga, loro sono abituati a giocare in questo campo. Era prevedibile, ma nell'arco dei 95 non abbiamo rischiato nulla. Oggi ci siamo salvati matematicamente e adesso affronteremo ogni partita sapendo che siamo in un buon momento ma che dobbiamo crescere di condizioni. Possiamo divertirci da qui alla fine".