Catania, Salandria: "Vogliamo giocare i play off in casa"

Arrivato nel mercato di gennaio, Francesco Salandria è ormai un titolare inamovibile per Cristiano Lucarelli. Il centrocampista del Catania quest'oggi ha deciso il match contro il Bisceglie. Ecco le sue parole al termine del match: "Sono molto felice, spero che il gol sia il primo di una lunga serie. L'importante però erano i tre punti e allungare questa strisci positiva. E' stata una partita combattuta, specialmente il campo non era nelle migliori condizioni. Alla Reggina mi era mancato il minutaggio, qui lo sto acquisendo partita dopo partita e sto crescendo sempre di più. Il gol? Un'azione provata in allenamento, noi siamo una squadra di ripartenza. Ho visto che Beleck ha tagliato portando via un avversario, mi sono inserito ho tirato e ho fatto gol. Jolly? Sono un giocatore duttile, posso fare qualsiasi ruolo. In questa categoria devi dare il massimo sempre. Obiettivi? Noi vogliamo posizionarci nella miglior posizione possibile per giocarci in casa e avere i due risultati utili su tre".