Benevento-Pescara 4-0: vendetta consumata, Insigne super

In un “Vigorito” silente al limite del surreale per i vincoli previsti per l’emergenza sul coronavirus, il Benevento capolista affronta il Pescara, finora l’unica compagine capace di dare un dispiacere ai ragazzi di Pippo Inzaghi. Il tecnico giallorosso presenta diverse novità di formazione dovute anche alle assenze, non ultima quella di Viola che non figura nemmeno in panchina. Il modulo scelto dal tecnico sannita è il 4-4-2 che vede Maggio e Barba esterni bassi con Volta-Tuia coppia centrale; in mediana Del Pinto e Schiattarella in mezzo mentre sulle ali agiranno Insigne ed Improta; la coppia d’attacco è formata da Sau e Moncini. Legrottaglie, tecnico degli abruzzesi, risponde con il 4-3-2-1 con Galano e Clemenza dietro l’unica punta Borrelli; in campo, in mediana, gli ex Bruno e Memushaj; Scognamiglio, altro ex del match, ha dato forfait dopo il riscaldamento: al suo posto il giovane Marafini.

Dopo una prima fase di studio, il Benevento passa in vantaggio al primo vero affondo: azione sulla destra con cross di Maggio, palla in area toccata da Moncini per Sau che addestra la sfera e serve Insigne il cui sinistro si insacca sul palo lungo alla sinistra di Fiorillo. Passano 4’ e arriva il raddoppio del Benevento: Errore in fase di impostazione di Bettella che serve erroneamente Insigne, da questi al centro per Sau che piazza la sfera nell'angolo alla sinistra di Fiorillo. Dopo il doppio “schiaffo” subito, il Pescara reagisce al 27’ e ci prova con Betella che passa tra due difensori del Benevento, calcia sul primo palo ma trova Montipò pronto a mettere in corner. Dopo qualche minuto di pausa, il Benevento riprende a spingere e al 33’ mette il terzo sigillo alla gara: cross di Improta dalla sinistra, palla sul secondo palo per Moncini che insacca di testa. La prima frazione non offre più spunti e al riposo si va sul 3-0 per il Benevento.

Nella ripresa il Benevento comincia gestendo il vantaggio e provando a pungere in contropiede come al 53’ quando va vicino al quarto gol: Moncini serve Sau in profondità ma la conclusione dell'ex Cagliari sfiora il palo alla destra di Fiorillo e termina a lato. Al 61’ Schiattarella serve Sau in area, la punta giallorossa prova la soluzione di potenza ma il suo sinistro è alzato in corner da Fiorillo. Al 68’ cross di Maggio per Moncini che controlla la sfera e se alza provando la rovesciata ma la palla termina di poco a lato. Al 71’ Il Benevento cala il poker pareggiando la sconfitta patita all’andata: azione di contropiede portata da Improta che chiude alla perfezione una triangolazione larga con Insigne mettendo alle spalle di Fiorillo. Ancora giallorossi vicini alla rete all’81’ con Improta, servito da Del Pinto, che prova a mettere palla sotto la traversa ma trova Fiorillo reattivo a mettere in angolo. All’85’ Moncini va ad un soffio dal quinto gol che gli varrebbe anche la doppietta personale: servito da Maggio, l'ex Cittadella si presenta davanti a Fiorillo ma il suo diagonale termina di poco a lato. Il direttore di gara concede un solo minuto di recupero al termine del quale emette il triplice fischio che decreta il successo del Benevento sul Pescara. I sanniti restituiscono agli abruzzesi lo stesso punteggio subito nella gara dell’“Adriatico” e si portano a +22 sulla terza che vuol dire essere a tre vittorie dalla matematica promozione in serie A.