Benevento. Insigne: "Volevamo a tutti i costi questa vittoria"

Al termine del match vinto dal Benevento contro il Pescara per 4-0, i colleghi di DAZN hanno intervistato Insigne, MVP della partita, e autore di un gol e due assist. Queste le parole del calciatore giallorosso:

"Volevamo a tutti i costi questa vittoria per vendicare la sconfitta dell'andata. Stiamo facendo un ottimo campionato ma non molliamo ancora perché non è ancora fatta.

Sto bene e sono contento soprattutto di aiutare la squadra nel raggiungimento del suo obiettivo. Speriamo di continuare così".