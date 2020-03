Foggia, le ultimissime in casa rossonera. Torna a parlare anche Corda

Mattinata inedita quella di ieri per il Foggia. I satanelli hanno sostenuto l'ultima seduta di allenamento settimanale, agli ordini di Ninni Corda e del suo staff, complice la decisione della LND di rinviare a data da destinarsi la giornata di campionato, rispettando dunque il Decreto Governativo del 4 Marzo 2020 relativo al rischio di diffusione del Covid-19.

Riscaldamento e poi subito partitella in famiglia a ranghi misti per Anelli e compagni alla quale non hanno partecipato Gentile, Strumbo e Staiano, che proseguono con i rispettivi protocolli personalizzati di lavoro.

Al termine della seduta, scontata la squalifica, è tornato a parlare Corda che ha colto l'occasione per esprimere il suo pensiero sullo stop del campionato e per fare il punto della situazione in casa rossonera:

"Lo stop al campionato è un atto dovuto, bisogna salvaguardare la salute di tutti, a cominciare da chi affolla gli stadi. Questo è un problema da non sottovalutare, bisogna restare vigili e seguire alla lettera ogni tipo di suggerimento da parte del Governo, a tutela di ognuno di noi. Non si può scherzare con queste cose, si rischia grosso. Penso che sia giusto ritornare a giocare proprio da Villa d’Agri, il 22 marzo, seguendo l'esempio della Serie A, altrimenti si rischierebbe di creare molta confusione tra tutti i club - prosegue il tecnico sardo -. Siamo a -1 dal Bitonto ma non ci montiamo la testa: dobbiamo sempre mantenere alta l’intensità e mostrare la giusta determinazione sia durante gli allenamenti che in campo, lottando fino all’ultimo secondo di gioco. Ci giochiamo tutto in ogni gara, perciò pretendo sempre il 300% dai ragazzi: non possiamo permetterci cali di concentrazione. Dipende tutto da noi.

La tragica scomparsa di Antonio Cianci ha devastato tutti noi: era un ragazzo generoso, viveva lo spogliatoio con tutti noi. Era sempre pronto ad aiutare tutti ma soprattutto era tifoso del Foggia. Abbiamo un motivo in più per vincere il campionato, dobbiamo farlo anche per lui. Glielo dobbiamo".

Rossoneri che dopo due giorni di pausa torneranno ora alla base mercoledì, quando è fissata la ripresa degli allenamenti.