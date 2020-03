Campobasso: mercoledì il ritrovo. Allenamenti a porte chiuse

In attesa di conoscere le decisioni del Dipartimento Interregionale riguardo la ripresa del campionato, il Campobasso si ritrova mercoledì in città per riprendere gli allenamenti dopo i giorni di vacanza concessi da Cudini.

Allenamenti che si sosterranno rigorosamente a porte chiuse in ottemperanza alle disposizioni emanate dalle autorità riguardo alle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19.

La società, visto il momento delicato, invita i tifosi a non recarsi al campo di allenamento in modo da rispettare le prescrizioni ministeriali.