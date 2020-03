Catanzaro-Bari, le probabili formazioni

Nel posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie C, il Bari, in un clima surreale, scenderà in campo al Ceravolo contro il Catanzaro. I ragazzi di Vivarini, reduci dalla vittoria casalinga con l'Avellino, avranno l'opportunità, con un successo, di blindare la seconda posizione in classifica.

Di seguito, i probabili undici delle due squadre:

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Bayeye, De Risio, Corapi, Contessa; Kanoute, Tulli, Di Piazza. Allenatore: Auteri

BARI (4-3-1-2): Frattali, Ciofani, Di Cesare, Sabbione, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi, Antenucci, Simeri. Allenatore: Vivarini.