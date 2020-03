Champions League:Lipsia-Tottenham, dove vederla e probabili formazioni

Martedì sera il Lipsia accoglierà in casa il Tottenham per il ritorno degli ottavi di Finale della UEFA Champions League 2019/20. Il match di andata si è concluso con una vittoria per 1 a 0 in favore del Lipsia, grazie al gol di Timo Werner, segnato su rigore al 58°.

Mourinho dovrebbe schierare così il suo Tottenham, nel tentativo di ribaltare la situazione ed ottenere la qualificazioni ai quarti: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Fernandes, Winks; Lamela, Lo Celso, Bergwin.

Il Lipsia, allenato da Nagelsmann, dovrebbe rispondere con: Gulacsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Nkunku; Werner, Schick.

Lipsia-Tottenham sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go a partire dalle ore 21.00.