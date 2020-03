Champions League, ufficiale: PSG-Borussia Dortmund a porte chiuse

La Prefettura di polizia di Parigi, tramite un tweet, ha reso noto che il match di ritorno degli ottavi di Finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund sarà giocato a porte chiuse.

A nulla sono servite le drastiche misure di sicurezza alle quali il club francese si è aggrappato. Il Parco dei Principi, infatti, sarebbe stato totalmente disinfettato e dei rilevatori di temperatura sarebbero stati installati ad ogni ingresso della struttura.

Il pericolo di contagio dal Coronavirus, però, è troppo alto, quindi la partita si giocherà a porte chiuse. In Francia è stato deciso di vietare ogni tipo di evento che prevede la presenza di più di mille persone.

Il PSG è chiamato a ribaltare il risultato dell'andata (sconfitta per 2 a 1 a causa della doppietta di Haaland). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go.