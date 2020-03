Coronavirus-Italia: 9.172 casi e 463 morti. Il bollettino del 9 marzo

Non si arresta la crescita dell'Epidemia di Coronavirus in Italia. I dati delle ore 18.00 del 9 marzo 2020, forniti dalla Protezione Civile, sono ancora una volta impietosi. Crescono i nuovi contagi, ma anche i decessi.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 9.172 le persone che hanno contratto il Virus, 1.598 in più rispetto al dato di domenica. Di queste 463 sono decedute con un incremento di 97 rispetto a 24 ore fa e 724 sono guarite(+102 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 7.985.

I DATI NEL MONDO - Il nostro paese si conferma il secondo paese nel mondo come numero di contagiati totali e numero di decessi, subito dopo la Cina che conta 80.735 contagiati totali e 3.119 decessi. In Corea Del Sud si registrano 96 nuovi casi, per un totale che tocca i 7.478 totali. Crescita dei contagi anche in Germania(1.112), in Francia(1.199) e Spagna(999). In giornata si sono registrati i primi due casi a Cipro, ora tutti i paesi dell'Unione Europea sono coinvolti dall'epidemia.

LE REAZIONI POLITICHE - Il Premier Giuseppe Conte con un messaggio su Twitter ha, ancora una volta, invitato tutti a restare a casa: "Questa battaglia si vince con il contributo di TUTTI. Agiamo responsabilmente". Dello stesso avviso Salvini e Renzi che chiedono che tutta Italia diventi zona rossa: "Serve mettere in sicurezza il Paese estendendo le misure di emergenza sanitaria della cosiddetta "zona rossa" a tutto il territorio nazionale" ha dichiarato il leader della Lega, così invece quello di Italia Viva: "Nei prossimi giorni servirà altro, il Virus corre più veloce dei decreti. Personalmente credo che tutta Italia debba essere considerata Zona Rossa". Domani è previsto l'incontro tra il Presidente del Consiglio e i leader dell'opposizione che presenteranno le loro proposte.

CINEMA - Gli effetti del nuovo Dpcm si riversano inevitabilmente anche sul Cinema: nello scorso weekend si è registrato il peggior incasso di sempre per le sale italiane, gli incassi totali si sono fermati a 439.515 euro. Sarà l'ultimo incasso fino a nuovo ordine visto che le sale cinematografiche resteranno chiuse in tutta Italia, almeno, fino al 3 aprile.

LO SPORT - Si muove anche lo Sport per dare una risposta univoca all'emergenza in corso in Italia. Dopo la riunione di oggi al Coni, richiesta da Giovanni Malagò, si è deciso di sospendere tutte le attività sportive fino al 3 aprile(leggi qui). La Lega Nazionale Dilettanti aveva già anticipato tutti sospendendo tutti i campionati dilettantistici in Italia, anche in questo caso fino al 3 aprile(leggi qui). Nel corso della giornata erano aumentati i malumori tra le squadre: la Pro Vercelli ha annunciato che non intende continuare a giocare e che non presenterà la squadra alla prossima gara con il Novara. Anche il presidente del Frosinone ha chiesto che la Serie B venga sospesa. Caso particolare anche il Cosenza, i calciatori Bruccini e D'Orazio si sono rifiutati di partire per la trasferta contro il Chievo Verona, il club ha annunciato dei provvedimenti.

LA BORSA - Giornata nera per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in netto calo(-11,17%) a 18.475 punti. Si tratta del secondo maggior ribasso fin dalla nascita dell'indice 1998, il più alto calo resta quello al giorno successivo del referendum sulla Brexit.

OMS - RISCHIO PANDEMIA - Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra ha dichiarato che "Ora che il coronavirus ha messo base in così tanti Paesi, la minaccia di una pandemia è molto reale, sarebbe però la prima pandemia della storia che possiamo controllare. In Cina dei circa 80 mila contagiati oltre il 70% sono guariti".