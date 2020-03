Comitato Reg. Molise chiude gli uffici. I numeri utili per le urgenze

Si comunica che il Comitato Regionale Molise;

tenuto presente il provvedimento relativo alla sospensione di tutte le attività disposte dalla LND, qui l'articolo;

facendo seguito alla indicazioni già riportate sul precedente Comunicato Ufficiale n. 90 dello scrivente Comitato, ed a integrazione dello stesso, in via precauzionale, a tutela di tutti gli interessati, responsabilmente

DISPONE

La chiusura degli Uffici sia del Comitato Regionale che delle Delegazioni Provinciali di Campobasso e di Isernia sino a domenica 15 marzo p.v. e che, pertanto dalla data odierna, e sino al 3 aprile tutti i contatti con le società saranno tenuti per via telefonica e telematica. Di seguito si riportano i nominatici ed i numeri di telefono di coloro che potranno essere contattati per qualsiasi esigenza:

Presidente C.R. Molise: Piero Di Cristinzi 337.665005

Segretario C.R. Molise: Cesare Barbati 348.6871306

Vice Segretario C.R. Molise: Santina Pompermaier 328.3422626

Ufficio Anagrafe C.R.Molise: Guerrino Giordano 338.8350875

Delegazione Provinciale Campobasso: Raffaele Sorgente 328.2240777

Delegazione Provinciale Isernia: Michele Castaldi 347.3771623

Potranno essere anche utilizzati i consueti indirizzi di posta elettronica per raggiungere sia il Comitato Regionale sia le Delegazioni Provinciali.

Il C.R. Molise raccomanda sia alle società sia agli atleti e i tecnici che nel periodo di fermo relativamente agli allenamenti di attenersi alle disposizioni dettagliatamente riportate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diffuso domenica 8 marzo. U.s.

Qualora vi dovessero essere sviluppi in merito di emergenza sanitaria a seguito del progressivo diffondersi del coronavirus potranno essere adottati successivi provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, potrebbero essere contenute in successivi provvedimenti legislativi.