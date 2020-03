Pari tra Cavese e Potenza: i pali e D'Andrea negano le reti

Termina con un pareggio il posticipo di Serie C tra Cavese e Potenza: sfida senza reti, nonostante le tante occasioni per entrambe le squadre.

In un clima surreale, si gioca al Menti la sfida nell'inusuale orario del lunedì pomeriggio. La gara si accende subito: dopo due minuti palo colpito da Russotto e Cavese vicina al gol alla prima occasione della gara. Prima occasione per il Potenza al 24esimo con Ricci che prova a tirare da posizione molto defilata, D'Andrea si fa trovare pronto.

Al 35' doppio intervento di D'Andrea che prima respinge un bel tiro al volo di Giosa poi si allunga ed evita un possibile tap-in. Si va all'intervallo: gara equilibrata.

Anche nella ripresa la Cavese parte col piede sull'acceleratore: dopo tre minuti palo di Maza. Clamoroso gol mancato dagli aquilotti: Di Roberto lancia Russotto che serve alla perfezione Maza che dribbla il portiere ma poi calcia sul palo.

Dopo cinque minuti miracolo di D'Andrea su colpo di testa di Murano. Risposta immediata del Potenza. Dopo un quarto d'ora nuova chance per l'attaccante rossoblù, stavolta impreciso sotto porta.

Nel finale la Cavese prova il forcing ma le migliori occasioni sono per il Potenza che sfiora il gol in due circostanze. Al minuto 85 cross di Marini per Ricci che tira a botta sicura, D'Andrea si oppone e salva tutto. Al novantesimo Ricci salta Marzupio e imbuca per D'Angelo che a tu per tu col portiere calcia fuori.

Leggermente meglio la Cavese nel primo tempo, meglio il Potenza nella ripresa. La gara termina con un pareggio giusto, date le occasioni rilevanti create da entrambe le squadre.