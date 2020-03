Buon momento per il Potenza: con il pari è quarto risultato utile

Il periodo nero dal punto di vista dei risultati è passato. Ora con quattro risultati utili consecutivi il Potenza chiude al quarto posto con il pareggio di Castellamare di Stabia per 0-0 contro la Cavese. Febbraio era iniziato male con due pari e un ko nelle prime tre settimane, poi si è concluso con tre vittorie in sette giorni. I successi di Viterbo e Teramo, uniti all'ultimo interno contro il Catanzaro, hanno permesso ai ragazzi di Raffaele di staccare la Ternana e di avere un buon margine di vantaggio sulla stessa formazione umbra. Sono cinque le lunghezze sul quinto posto ed è un buon viatico per affrontare le ultime otto giornate. Lo scorso anno il Potenza chiuse il campionato a 57 punti e al rientro ci sarà il Monopoli distante un punto. Potrebbe essere la possibilità per battere il record (e quindi giungere a 59) e di scavalcare all'ultimo gradino del podio proprio la formazione pugliese per continuare un'ottima stagione.