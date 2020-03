Sassuolo-Brescia 3-0, una vittoria nel silenzio

In un Mapei Stadium deserto in virtù delle porte chiuse disposte per l'emergenza CoronaVirus il Sassuolo sconfigge il Brescia di Diego Lopez con il punteggio di 3-0. Il primo tempo vede un predominio del possesso palla da parte delle rondinelle, ma l'unica palla gol è su una girata di Balotelli messa in corner da Consigli. Nel finale di tempo è Ciccio Caputo a trovare il gol del vantaggio su un pallone vagante. Nella ripresa il Sassuolo alza il ritmo e trova altri due gol, prima con un gran tiro al volo di Caputo, doppietta personale, poi grazie ad un'azione in solitaria di Boga. Vittoria del Sassuolo nonostante un clima surreale in uno stadio vuoto.