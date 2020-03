Secondo: "La Pro Vercelli si ferma"

Prima delle decisioni odierne ieri il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo aveva comunicato lo stop delle bianche casacche:

“Voglio comunicare a tutti che da oggi la Pro Vercelli si ferma, finisce gli allenamenti e non giocherà più partite amichevoli e/o campionato fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

Spero che il Consiglio Federale in programma domani blocchi i campionati professionistici, è troppo pericoloso continuare in questa maniera. Ai ragazzi sarà consentito di allenarsi in sicurezza al Piola da soli o in gruppi massimo di quattro elementi secondo i dettami di mister Gilardino e del suo staff in modo da farsi trovare pronti alla ripresa del campionato.

Non voglio mettere a rischio la salute dei miei ragazzi e dei loro cari, l'emergenza Coronavirus occupandomi di residenze per gli anziani la tocco con mano tutti i giorni. Ritengo partite e allenamenti pericolosi, non ci sono le condizioni necessarie di sicurezza, i calciatori della Pro continueranno ad allenarsi ma in modo sicuro, se dovessimo perdere le partite a tavolino le perderemo".