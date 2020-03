Catania, Lucarelli l'uomo della svolta. E ai play off...

Il Catania visto per gran parte della stagione, spento e senza un'identità caratteriale e di gioco, sembra essere soltanto un brutto ricordo. In questi mesi è successo di tutto: dal cambio di allenatore, al disastro della gestione economica del club, per passare dal messaggio WhatsApp inviato ai giocatori prima di natale, fino ad arrivare alle dimissioni da amministratore delegato di Pietro Lo Monaco. In tutto questo il mercato di gennaio si è rivelato cruciale per plasmare il "nuovo" organico a disposizione di Cristiano Lucarelli.

LEADER - Il tecnico livornese è stato chiamato lo scorso ottobre per prendere il posto di Andrea Camplone, ma il compito che gli si presentava davanti era ai limiti del praticabile. Lucarelli non si è tirato indietro. Ha toccato con mano le difficoltà di società, squadra e ambiente e si è rimboccato le maniche lavorando sodo. Fin dall'inizio è stato chiaro, anche con la stampa, dichiarando senza peli sulla lingua che in questi anni a Catania diversi elementi hanno guardato al proprio orticello. Atteggiamento che rispecchia la spiccata personalità di questo allenatore, il quale non ha lesinato critiche ad alcuni giocatori per il loro comportamento dentro e fuori il campo (vedi Di Piazza).

IN CAMPO E FUORI - Considerata la situazione societaria e la richiesta di privarsi degli ingaggi più alti, Lucarelli non si è pianto addosso. Ha creato la sua lista di giocatori che potessero fare al caso del Catania. Vicente, Curcio, Salandria, sono gli esempi più evidenti. Elementi messi ai margini dalle loro ex squadre, ma adesso rigenerati e fondamentali alla rinascita della compagine etnea. Senza dimenticare i già presenti Mbende e Pinto, tra i migliori in campo nelle ultime sei giornate di campionato. Tanto lavoro a livello tattico - adesso la retroguardia è un reparto quasi insormontabile per gli avversari - ma anche fuori dal campo. Aggregazione e cene di squadra, per cercare di compattare e creare un gruppo che forse non c'era mai stato. E sopratutto i tifosi hanno apprezzato quanto fatto e detto dall'ex centravanti del Napoli. Non è affatto casuale il ritorno della Nord al Massimino e i numerosi cori di sostegno verso la squadra anche a fine partita.

PLAY OFF - Alla sosta con il sesto risultato utile e la terza vittoria di fila, il Catania può sperare anche di superare la Ternana al quinto posto e in piena caduta libera. Uno scenario quasi impensabile fino a qualche settimana fa. Adesso il principale obiettivo è quello di giocarsi i play off in casa e con l'aiuto del pubblico, ma sappiamo bene come Lucarelli sia un maestro nel saper far giocare la propria squadra anche in trasferta. Adesso però lo sport si ferma. C'è un'altra battaglia che tutta l'Italia deve combattere.