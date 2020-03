Coronavirus - Italia "zona protetta": cosa si può fare e cosa no?

Da questa mattina tutta l'Italia è "zona protetta". L'emergenza Coronavirus ha spinto il Governo ad inasprire le misure per cercare di contenere quanto più possibile il contagio che corre veloce(qui l'aggiornamento di ieri con 1.600 nuovi casi). Proviamo quindi a chiarire, per quanto possibile, cosa si potrà fare fino al 3 aprile e cosa no, partendo dal presupposto che ancora l'operatività di queste disposizioni non è definita e che anche chi deve farle rispettare non ha al momento informazioni chiare. Di seguito la nostra guida con domande e risposte.

Dove valgono le restrizioni previste dal Dpcm del 9 marzo?

Dalla mattina del 10 marzo le restrizioni, precedentemente previste per la Lombardia e altre 14 province, sono valide in tutta Italia.

Posso uscire di casa?

Lo scopo del decreto è quello di limitare quanti più possibile gli spostamenti delle persone e gli assembramenti. Per questo si può uscire solo per validi motivi come andare a lavoro, per ragioni di salute o di necessità, come ad esempio fare la spesa. E' possibile anche fare passeggiate all'aperto purché si evitino gli assembramenti e sempre mantenendo le distanze di sicurezza dalle altre persone, il consiglio resta sempre quello di restare a casa.

Se attualmente non sono nel comune dove abito, posso tornare a casa?

Si è consentito spostarsi per tornare al proprio domicilio.

Posso spostarmi in un comune diverso dal mio?

Solo per validi motivi che sono: lavoro, salute e situazioni di necessità. Bisogna avere con sé un'autocertificazione che provi che lo spostamento in un altro comune è necessario. La veridicità delle informazioni viene verificata dai controlli. Quindi per andare a lavoro è sempre possibile uscire, anche se il decreto spinge lavoratori ed aziende ad attivare il lavoro a distanza dove possibile oppure prendere ferie o congedi. Lo scopo è sempre quello di limitare al massimo gli spostamenti.

I negozi di alimentari sono aperti?

Gli esercizi di generi alimentari sono sempre aperti e riforniti anche il sabato e la domenica, ovviamente rispettando sempre la regola di evitare gli assembramenti e la distanza di sicurezza minima. Al pari dei negozi di generi alimentari anche le farmacie e le parafarmacie.

Posso andare al bar o al ristorante?

I pub devono necessariamente essere chiusi. I bar e i ristoranti possono rimanere aperti dalle 6 alle 18, sarà cura del gestore far rispettare le prescrizioni di sicurezza pena la chiusura dell'attività.

Posso andare al cinema, a teatro o al museo?

No, tutte queste attività sono sospese fino al 3 aprile.

Posso andare in una sala giochi o in un centro scommesse?

No, anche queste attività sono sospese.

Posso andare in palestra o in piscina o in un centro benessere o alle terme o in un impianto sciistico o in discoteca?

Anche in questo caso le attività sono sospese e quindi chiuse fino al 3 aprile.

Posso andare in una altra qualsiasi attività commerciale?

Si, perché tutte le altre tipologie commerciali sono regolarmente aperte(ad esempio negozi di abbigliamento, parrucchieri, pasticcerie, panetterie), la condizione è sempre la stessa: no assembramenti e distanza minima di un metro.

Posso andare in chiesa?

Le chiese sono aperte, ma solo per la preghiera personale. Non verranno celebrate Messe in qualsiasi giorno della settimana. Sono sospesi anche matrimoni o funerali. In questo ultimo caso le salme saranno benedette al cimitero prima della sepoltura.

Posso prendere i mezzi pubblici?

Sì, non c'è nessun divieto in merito, ovviamente il consiglio resta quello di evitarli per quanto possibile o se fosse indispensabile di mantenere la distanza minima di 1 metro ed evitare quelli affollati.

Le poste sono aperte?

Sì, il servizio resta assicurato così come le banche: il consiglio è per quanto possibile di svolgere le operazioni via web.

Posso andare negli uffici comunali?

Sì, restano regolarmente aperti, ovviamente con tutte le prescrizioni di cui abbiamo già parlato.

Scuole e università?

Sono chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile. Dove possibile si procederà all'attività didattica on line. Sono anche sospesi gli esami della patente.

Ci saranno partite di calcio o di qualsiasi altro sport?

No, tutte le attività sportive di ogni ordine e grado sono sospese. L'eccezione è solo per le competizioni internazionali(Champions/Europa League, ad esempio) che si terranno comunque a porte chiuse.