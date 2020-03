Grumentum, Finamore: "Il pensiero è rivolto alle persone più deboli"

Non si gioca. E' il tempo delle riflessioni e di attenerci alle disposizioni governative. Sull'emergenza Coronavirus e sulla sospensione delle attività sportive, ne parliamo con il tecnico del Grumentum Val d'Agri Antonio Finamore. Nella conversazione Whats App in cui abbiamo avuto un piacevole scambio di opinioni, queste sono state le sue dichiarazioni. "Lo sport è una componente della società civile e con essa deve concorrere per la risoluzione dei problemi. Abbiamo una regia comune alla quale dobbiamo rispondere. Viviamo in una preoccupazione generale che sta condizionando profondamente le abitudini della nostra comunità, ma con la serenità di poter contare sul senso di repsonsabilità, che alla fine aiuterà tutti a risolvere l'emergenza. - esordisce l'allenatore biancazzurro - Cercheremo di farci trovare pronti per riprendere le attività agonistiche e continuare il nostro percorso. Aspettiamo quelle che saranno le determinazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le quali saranno le linee guida, e le società dilettantistiche devono adeguarsi, e ci organizzeremo in base a quello. - spiega Finamore - Il pensiero è rivolto a chi è più rischio e non dobbiamo fermarci al proprio alveo personale. Siamo veicoli di trasferimento nel contagio e il pensiero deve andare alle persone più deboli, alle quali dobbiamo prestare la nostra attenzione, per senso di responsabilità di un popolo civile. - prosegue l'allenatore valligiano - Stiamo aspettando direttive dalla Lnd sulle attività che si possono fare e che non si devono fare. Sicuramente continueremo il nostro percorso di allenamento per garantire il mantenimento della condizione del gruppo. Poi le modalità le decideremo in base a quelle che sono le indicazioni che arriveranno da Roma. - conclude Finamore - L'emergenza rientrerà quando il picco dei contagi sarà passato. In questo momento il sistema sanitario è al limite del collasso perchè la diffusione è stata repentina, legata probabilmente alla leggerezza, e adesso dobbiamo recuperare con una stretta più decisa. Quando la curva del contagio sarà ridotta, sicuramente le strutture sanitarie potranno assolvere il compito in maniera più serena. Siamo un popolo che di questo ha fatto la storia".