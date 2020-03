Tegola in casa Napoli: stop per il difensore centrale Maksimovic. Il calciatore ha infatti riportato un infortunio muscolare e sicuramente non sarà a disposizione per il match di Champions contro il Barcellona.

La nota del club:

Nikola Maksimovic si è sottoposto a esami strumentali che hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane.