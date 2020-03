G.s. Serie B. Squalificati in undici, tre giornate di stop per Branca

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per avere, al 37° secondo tempo, colpito con un calcio al fianco un calciatore avversario che si trovava a terra a causa di un fallo subito.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

ALBERTONI Marco (Perugia): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore avversario, seduto in panchina, espressioni insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIONISI Federico (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONDO DIOMANDE Diomande Yann C (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GRECO Leandro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JALLOW Lamin (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

MAZZOCCO Davide (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MIGLIORE Francesco (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CARACCIOLO Antonio (Pisa)

KIYINE Sofian (Salernitana)

PELLIZZER Michele (Virtus Entella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAPELA Anibal Araujo (Cosenza)

MUSTACCHIO Mattia (Crotone)

PAGLIARULO Luca (Trapani)

RICCI Giacomo (Juve Stabia)

SGARBI Filippo Lorenzo (Perugia)

VOLTA Massimo (Benevento)

PAVAN Nicola (Cittadella)

c) ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

TOFFOLO Andrea (Pordenone): per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto all'allenatore della squadra avversaria espressioni insultanti.