Champions, Bartomeu sicuro: "Il Napoli arriverà a Barcellona"

In vista del match di ritorno degli ottavi di Finale della Champions League tra Barcellona e Napoli (andata terminata 1 a 1 al San Paolo), il presidente del Club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, è stato intervistato dai microfoni di Mundo Deportivo.

"Sono sicuro che il Napoli arriverà a Barcellona, ne sono convinto. I collegamenti aerei con la Spagna sono stati cancellati ma mancano ancora alcuni giorni...", afferma Bartomeu. A causa dell'emergenza Coronavirus la partita di disputerà a porte chiuse, ed a questo proposito il presidente del Barça ha aggiunto: "Abbiamo avuto un incontro con la Generalitat e c'era la ferma raccomandazione di giocare senza pubblico. Ci dispiace molto, ma la salute prevale su tutto".

"Il danno derivante dal disputare questa partita a porte chiuse si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma ogni club che deve giocare senza pubblico ha questo tipo di penalità. Ma, ripeto, non è importante in questo momento...", conclude Bartomeu.

Barcellona-Napoli si giocherà il prossimo 18 marzo (mercoledì) alle ore 21.00 al Camp Nou di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.