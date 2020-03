Campionati congelati al girone d'andata, ma è una fake news!

Nel tardo pomeriggio è apparso dal nulla un Comunicato Ufficiale, il n. 274 datato 10 marzo 2020, con cui il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti deliberava la chiusura delle classifiche per la stagione 2019-20 alla fine del girone d'andata, con le conseguenti promozioni e retrocessioni dall'effetto immediato per porre fine ad una situazione resa complicata dall' "emergenza Coronavirus".

Un Comunicato che ha sorpreso molti per un'ipotesi paventata da più parti ma che non aveva trovato fondamento alcuno fino all'uscita del documento che però, ad un'attenta lettura, si è subito rivelato un falso e la diffusione niente altro che una fake news di dubbio gusto in un momento già abbastanza confuso per il calcio dilettantistico. Tra i criteri presi in considerazione in caso di parità di punteggio infatti, accanto ai classici scontri diretti, differenza reti e gol fatti, è apparsa anche la voce "blasone dell'allenatore" che ha fatto subito capire come il documento fosse da considerarsi nulla più che una burla.

Un burla che però ha innescato la denuncia della LND che, con apposito Comunicato sulle proprie pagine ufficiali, invita tutti a fare affidamento solamente su Comunicati pubblicati ufficialmente sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, confermando che i responsabili saranno perseguiti nelle apposite sedi giudiziarie.

Ecco il Comunicato Ufficiale della LND:

"Si rende noto che sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti sono pubblicati i Comunicati Ufficiali relativi ai provvedimenti adottati all’esito del Consiglio Direttivo straordinario tenutosi il 9 marzo 2020. Con riferimento, pertanto, ad eventuali ulteriori documenti che dovessero essere diffusi in rete o con altri mezzi alle Società, la LND precisa di aver già dato mandato di perseguire nelle sedi giudiziari ed opportune gli autori dei comunicati apocrifi, invitando tutti gli interessati a consultare esclusivamente i canali ufficiali della LND, dei Comitati e delle Delegazioni presenti sul territorio".