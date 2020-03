Coronavirus, il sindaco Pogliese: "Sì alla responsabilità. No panico"

"Stiamo attraversando un momento di grande difficoltà ma con l'impegno di tutti riusciremo a venirne fuori. Sì alla responsabilità. No al panico". Così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito all'emergenza coronavirus: "Non c’è ragione di affrettarsi per accaparrarsi i generi alimentari, anche perché non mancheranno affatto. Anche questo abbiamo voluto tenere aperti i mercati storici e rionali, ovviamente con tutte le precauzioni e con controlli capillari. La Città di Catania vive in questi giorni il momento più drammatico, ma nel dna dei catanesi c’è il dinamismo, la caparbietà e la tenacia, che rappresentano valori discriminanti e con l’orgoglio dell’appartenenza, tutti insieme ce la faremo”.