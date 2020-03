Bari, Antenucci: "Ieri atmosfera surreale. Ora uniti al nostro paese"

A ventiquattrore di distanza dal pareggio ottenuto sul campo del Catanzaro, Antenucci è tornato sulla sfida e sulla situazione che sta attraversando l'Italia in questo periodo:

"Ieri abbiamo giocato a porte chiuse in un atmosfera surreale... senza tifosi e in un momento così è giusto non giocare e fermarsi..dispiace molto non poter scendere in campo per un po’ ma penso sia la cosa migliore . aspettiamo direttive sugli allenamenti e faremo quello che ci verrà detto di fare. ora abbiamo tutti noi italiani una partita un po’ più difficile da giocare e da vincere .Con senso di responsabilità e buon senso da parte di tutti . Occorre rimanere uniti al nostro paese che sta vivendo un periodo di emergenza .Nel mio piccolo vorrei ringraziare e sostenere tutti quei medici ,infermieri ,addetti ai lavori che stanno lavorando senza sosta per superare questo momento .e mi raccomando rimaniamo a casa 🙏🏼 sperando di poter rivivere presto emozioni come quelle nella foto"