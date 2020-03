Benevento. Allenamenti sospesi. Vigorito: "Tutti rispettino le regole"

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Benevento Calcio, il presidente Oreste Vigorito invita tutti i tifosi a rispettare le norme dettate dal Governo per evitare la diffusione del coronavirus Covid-19. Lo stesso numero uno giallorosso annuncia l'interruzione degli allenamenti per la compagine di mister Pippo Inzaghi in via cautelativa:

"In un momento delicato e straordinario come quello che stiamo vivendo, a nome mio e di tutto il Benevento Calcio desidero ringraziare la tifoseria della città e della provincia di Benevento che domenica sera, in occasione della gara a porte chiuse contro il Pescara, ha fatto sentire l'amore e il calore alla squadra. L'auspicio è di tornare presto alla normalità e di poter riascoltare i cori gioiosi al "Ciro Vigorito".

In un periodo così difficile rivolgo a tutti i nostri tifosi l'invito a seguire le norme previste e i comportamenti necessari per far fronte a questa emergenza. Ci siamo sempre distinti per senso di elevata civiltà e continueremo a farlo per il bene della nostra Italia. Abbiamo fiducia nelle istituzioni e insieme rispetteremo tutte le regole, sicuri che vinceremo anche questa partita.

In attesa di organizzare le attività sportive, come misura cautelativa, abbiamo deciso di sospendere gli allenamenti. Di concerto con lo staff medico e tecnico, e sempre in linea con le disposizioni sanitarie, gli stessi riprenderanno il prossimo lunedì".