Champions: Ilicic mostruoso, Atalanta ai quarti. Valencia KO 3 a 4

L'Atalanta vince anche il ritorno degli ottavi di Finale contro il Valencia e vola ai quarti di Champions League. Mostruosa prestazione di Josip Ilicic, autore di quattro gol, che mette definitivamente al tappeto il Valencia, che pure ha combattuto fino alla fine e merita di uscire a testa alta.

Ilicic ha sbloccato la partita al 3° minuto su calcio di rigore, per poi ripetersi, sempre dal dischetto, al minuto 43 (nel mezzo, il primo gol di Kevin Gameiro per il momentaneo pareggio). Nella ripresa il Valencia trova il pari ancora con Gameiro, per poi passare in vantaggio con uno splendido pallonetto di Ferran Torres (minuto 67).

Ma il club spagnolo deve ancora una volta fare i conti con uno strepitoso Ilicic, che prima sigla il gol del pari al minuto 71, poi chiude definitivamente il discorso qualificazione all'82°.

L'Atalanta è ai quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia. Bergamo non può purtroppo festeggiare animando strade e piazze, a causa dell'emergenza legato al contagio da Coronavirus, ma i cuori dei tifosi del club bergamasco staranno sicuramente impazzendo di gioia.