Champions League: il Lipsia travolge per 3 a 0 il Tottenham di Mou

Il Lipsia vola ai quarti di Finale della UEFA Champions League 2019/20 vincendo per 3 a 0 il match di ritorno degli ottavi contro il Tottenham di Mourinho.

Grande protagonista dell'incontro è stato il capitano del club tedesco, Marcel Sabitzer, che con una doppietta nei primi 20 minuti ha subito messo in chiaro le cose per quanto riguardava il discorso qualificazione. Al minuto 87 la rete di Emil Forsberg ha chiuso definitivamente l'incontro.

Soltanto 6 tiri in totale per il Tottenham, che solo in 3 occasioni ha centrato lo specchio della porta. Tra andata e ritorno il club di Premier League non è riuscito a segnare nemmeno un gol, uscendo quindi clamorosamente dalla competizione dopo aver disputato la Finale della scorsa edizione (vinta dal Liverpool per 2 a 0).