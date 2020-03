Catania, sospensione degli allenamenti fino al 17 marzo

Anche il Catania si ferma a causa del Coronavirus. Gli allenamenti sono sospesi fino al 17 marzo; ecco il comunicato del club etneo: "Intendendo garantire il sostanziale rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, di aver sospeso l’attività della prima squadra fino a martedì 17 marzo 2020.Nei primi giorni della prossima settimana, la dirigenza del nostro club effettuerà una nuova valutazione in merito alla ripresa degli allenamenti, dettata in ogni caso dal quadro normativo aggiornato. Il Calcio Catania invita tutti i tesserati ed i collaboratori a non lasciare il proprio domicilio attuale e ad osservare, scrupolosamente e con senso del dovere, le prescrizioni governative che fissano misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19".