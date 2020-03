Juve Stabia: sospese tutte le attività

La Ss Juve Stabia rende noto che in riferimento alle disposizioni Governative e Federali, volte a contenere la diffusione del COVID-19, sono sospese tutte le attività della prima squadra e del settore giovanile.

Nel particolare:

-per la prima squadra e la primavera, la sospensione è valida fino al 15.03.2020 salvo proroghe;

-per l’ Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 e campionati regionali e provinciali, la sospensione è valida fino al 03.04.2020, salvo diverse disposizioni.