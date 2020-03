Passarella: "Le dichiarazioni di Ulivieri scellerate e irresponsabili"

Non le manda a dire Gerardo Passarella, decano degli allenatori lucani, dopo le dichiarazioni estese di Renzo Ulivieri. Il presidente dell'Assoallenatori si era così espresso "che il calcio d’èlite continui a giocare. Spadafora e Tommasi confusi" e l'ex direttore tecnico del Potenza ha risposto: "Dichiarazioni scellerate ed irresponsabili che ritengo gravissimo l’aver accostato all’intera categoria".

Il dirigente toscano, l'8 marzo nella sede di Coverciano, dove lui è Direttore della Scuola Allenatori, aveva bloccato le attività e in piena attuazione dei decreti restrittivi su tutto il territorio italiano da parte dell’Esecutivo di Governo per limitare il contagio da Covid-19, aveva espresso il proprio pensiero asserendo che il calcio d’èlite avrebbe dovuto continuare a giocare "per dare gioia a chi resta a casa" e che il presidente di Assocalciatori Tommasi ed il Ministro dello Sport Spadafora "erano in confusione" per aver chiesto il blocco che poi puntualmente è invece arrivato.

"Conosco personalmente Damiano Tommasi che è una persona perbene e responsabile così come nutro grande rispetto per tutti i rappresentanti del Governo Italiano, soprattutto in un momento così delicato della vita della nostra Nazione, una grande Nazione ed un grande Popolo – tuona Passarella – e ritengo folle credere che il calcio con i suoi eroi mitizzati da grandi e piccoli si possa dividere in un calcio d’èlite e un calcio minore, con spregio del rischio a cui si espongono compagni, familiari ed amici di atleti, tecnici e staff ma soprattutto che non possa prendere autonomamente una decisione forte e coraggiosa, senza dubbio condivisa e condivisibile, come il fermo totale".

Continua Passarella: "Conosciamo tutti Ulivieri, comunista dichiarato ma molto di comodo e pochissimo nei fatti, fin troppo spesso capace di azioni da regime totalitario a cui in Aiac ci ha abituato e che mi ha visto anche vittima semplicemente per aver espresso pareri non concordanti con i suoi di cui non posso che vantarmi. Del piacere che il calcio d’èlite sarebbe tenuto a dare ai tifosi chiusi in casa chissà cosa pensano quelli che negli anni ’80 invece andavano allo stadio credendo che Renzo le partite le giocasse per davvero, anche quello era calcio d’èlite, lo ha dimenticato??".

Un fiume in piena Passarella: "Sono stupefatto che ancora in FIGC come nella stessa Aiac ci sia gente che gli da credito per quella manciata di voti e punti percentuali che compete all’associazione di categoria: figure come queste sarebbero da allontanare senza se e senza ma! Tanto più che mentre lui parlava in questi termini la sua stessa segreteria nazionale sparava circolari a destra e a manca chiedendo di non svolgere eventi, incontri, manifestazioni, assemblee, consigli, corsi, aggiornamenti, riunioni. Insomma, la mano destra che non sa cosa fa la sinistra e, per finire, lo stesso il calcio si è fermato".

"Il calcio è lo sport più popolare e Ulivieri credeva di dare un messaggio evidentemente populista ma ha commesso un grandissimo autogol; farebbe bene ad assumersi la responsabilità delle vergognose frasi che ha profferito anche verso le persone che ha offeso e che invece invocavano un’azione forte e dimostrativa che il questo sport avrebbe potuto e dovuto dare con tempi ancor più anticipati rispetto a quanto viceversa comunque accaduto: io mi dissocio da Ulivieri e, considerato i numeri nazionali che dicono che Aiac ha solo circa 16.000 soci rispetto alle circa 80.000 matricole, provasse a parlare per se e per quei pochi che gli vanno dietro ma facesse attenzione a parlare per tutti".

"Il mio pensiero, in questo momento, va alle famiglie dei nostri Colleghi allenatori e a loro stessi – conclude Passarella – che sono in trincea e che quotidianamente sono impegnati acchè l’Europa e non solo l’Italia possa ritornare presto ad essere il posto meraviglioso che tutti abbiamo imparato ad amare e a vivere, insieme ce la faremo".