Benevento. Vigorito: "Se non si completa il campionato vado via"

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il presidente del Benevento, avv. Oreste Vigorito, ha parlato delle possibili soluzioni da applicare al termine dell'emergenza per il coronavirus Covid-19 in modo da garantire la fine dei campionati. Queste le parole del numero uno giallorosso:

"Quando ho parlato di baratro l'ho fatto riferendomi a voci non confermate, a semplici ipotesi. Ovvio che ora ad essere prioritaria sia la salute di tutti. Sono critico solo per le soluzioni che si stanno prospettando per quando si tornerà alla normalità. I giocatori sono esseri umani come tutti e, quindi, vanno tutelati come tutti gli altri: si deve solo capire cosa fare quando tutto sarà finito. Qualcuno dice di non proseguire il campionato, disputare play-off e play-out oppure cristallizzare il campionato: il fatto è che tali proposte arrivano da chi ha interesse ad una delle soluzioni in particolare. Secondo me bisogna preparare due programmi: uno per il caso in cui si torni alla normalità, l'altro per il caso contrario e quindi se l'attuale situazione, si spera di no, dovesse perdurare.

Quando ho parlato di baratro l'ho fatto riferendomi a tutta l'economia, quindi contratti in essere, sponsorizzazioni e televisioni. La Figc sta pensando alle possibili soluzioni perché noi società abbiamo ancora tanti dubbi ed incertezze. In Italia, uno dei problemi è che si pensa sempre a ciò che devono fare gli altri; a me piace pensare a cosa posso fare io. Noi, come mondo del calcio, dobbiamo pensare al nostro domani e non attendere le indicazioni del Ministero della Salute. Se dovessero negare al Benevento la promozione in Serie A mi assicurerò che questo sia stato fatto in nome di un grande sacrificio generale. Se, però, dovessero essere favorite le istanze di club che hanno solo maggior peso nazionale, allora vorrà dire che io uscirò dal calcio. La Lega B ha tutte le intenzioni di portare a termine il campionato: non sarebbe normale, dopo aver disputato già 28 partite, annullare tutti i sacrifici, di ogni tipo, fatti da società, tifosi e intere piazze".