Champions, PSG-B. Dortmund: dove vederla e probabili formazioni

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si sfideranno questa sera, a partire dalle ore 21.00, nel match valido come ritorno degli ottavi di Finale della UEFA Champions League.

L'andata è stata decisa da una doppietta di Haaland in casa del Dotmund (2 a 1 il risultato finale, con l'unico gol che tiene vive le speranze del club francese realizzato da Neymar).

Tuchel dovrebbe schierare così in campo il suo PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago SIlva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Gueye, Marquinhos, Neymar; Sarabia, Cavani.

Favre, tecnico del Dortmund, dovrebbe rispondere con: Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Brandt, Haaland, Sancho.

Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.