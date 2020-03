Coronavirus: primo caso a Lecce città. Ricoverato a Galatina

Si registra il primo caso di infetto da Coronavirus a Lecce città. Il tampone positivo è stato confermato questa mattina all'ospedale di Galatina, dove attualmente l'uomo è ricoverato al reparto di malattie infettive.

L'uomo è il proprietario di un noto bar/pizzeria del capoluogo salentino. A confermare il caso è la moglie stessa che ha voluto spiegare come sono andate le cose sulla pagina ufficiale del locale:

"Mio marito è ricoverato da questa notte al reparto infettivo di Galatina con una polmonite bilaterale interstiziale e un tampone positivo al Covid-19. Ha iniziato ad accusare la sera di domenica 8 marzo un forte raffreddore, mal di testa e una sensazione di debolezza, niente febbre, in via precauzionale siamo rimasti a casa, lasciando le attività in mano ai nostri fidatissimi dipendenti. Da quel giorno, nonostante nulla lasciasse presagire, visto i sintomi esigui, io e i miei famigliari non abbiamo MAI abbandonato il nostro domicilio né abbiamo avuto contatti con l'esterno. Lunedì, i sintomi sono via via peggiorati(tosse secca e decimi di febbre)".

La donna poi racconta la lunga trafila che ha dovuto eseguire per poter ottenere il via libera per sottoporre il marito al tampone:

"Faccio la trafila ai numeri preposti, di volta in volta, tutti ci dicono che non ci sono i presupposti per fare un tampone perché sembrerebbero sintomi influenzali. Ancora chiamo il medico di famiglia, il telefono sempre spento, dopo ore risponde, dice di stare tranquilla, dice che sono ansiosa, io insisto dico ho due bambini, niente. Arriva martedì i sintomi erano sempre gli stessi, sembrava un banale raffreddore. Ho chiesto a mia sorella che lavora con noi al bar (persona di fiducia e responsabile in nostra assenza, che si occupa della gestione e non aveva mai avuto contatti con noi già da venerdì), sentendomi abbandonata dal 118 dal mio medico di fiducia, presa dal panico perché ho visto mia figlia di un anno avere 38 e mezzo di febbre, di andare in farmacia a comprare un saturimetro, avevamo tutti una buona ossigenazione. Potevo trovare rassicurazioni solo nella pediatra di mia figlia, una dottoressa precisa e scrupolosa a lei devo dire grazie se abbiamo preso in tempo la polmonite che tutti per telefono scambiavano per influenza. Allora chiamo la dottoressa dico della bambina che era il primo giorno di febbre, vuole sapere come stiamo noi, dico che mio marito ha decimi e una brutta tosse secca, ma c'è ossigeno. Mi chiede tutto, età peso. Mi dice che secondo lei ha molte probabilità di essere stato contagiato, la saturazione non esclude una polmonite in atto, chiama il 118 e fallo andare in ospedale.

Faccio così, chiamo di nuovo la trafila, sono esausta, nessuno vuole, il 118 dice che se non ha una crisi respiratoria non vengono, piango, mi dispero supplico che vengano, dico che ho due bambini. Dopo tanto arriva il 118, dice che l'ossigeno c’è e che la sintomatologia sembra da RAFFREDDORE, insisto. Alla fine mi dicono: "Sig.ra se non ce l'ha, là(all'ospedale, ndr) glielo farà prendere, la responsabilità è sua. Dico un attimo mi confronto con qualcuno, non possiamo aspettare, alla fine dico di andare. Ho pianto, perché avevo paura di aver fatto la scelta sbagliata. Non avrei mai voluto avere ragione, nessuno mi ha ascoltato. Purtroppo la tac sin dà subito ha confermato la polmonite e questa mattina è arrivato il risultato che è positivo. Immediatamente ho contattato tutti i dipendenti. Ora ho la febbre anche io e mia figlia.. Mio figlio il grande fortunatamente ancora no, siamo isolati, il tampone ancora nulla. Ci tengo a precisare che negli ultimi due Mesi non ci siamo mai spostati da Lecce e non abbiamo mai avuto nessun tipo di contatto consapevole con gente Proveniente dalle zone rosse".

Pochi minuti fa è arrivata anche la conferma del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini che ha affidato il suo pensiero alla propria pagina ufficiale di Facebook:

concittadine concittadini

sento la responsabilità di trasferirvi questo messaggio:siamo ancora in piena emergenza epidemiologica. La cui durata nessuno è ancora in grado di prevedere.

L'Italia non è divisa tra una zona in crisi ed un'altra che se la sta cavando. Questa è una percezione legata ai tassi di contagio del sud rispetto al nord. per fare un esempio: ogni 10.000 abitanti la provincia di Lecce ha 0.12 casi positivi quella di Bergamo ne ha 13.26 (dati Protezione Civile)In realtà ci troviamo tutti in una zona a rischio con differenti gradi di evoluzione.

Non dobbiamo chiederci: "qui arriva, il coronavirus?".semmai: "quando arriva il coronavirus?"Quello che ora dobbiamo fare - insieme, tutti uniti - è comportarci come ci è stato chiesto per guadagnare tempo, alzare le trincee e rallentare l'impatto del contagio.Lo preciso nuovamente ora che è giunta notizia del primo caso positivo in città

Perché è importante osservare i divieti, accogliere gli inviti, adottare le precauzioni?Per aiutare i nostri medici e infermieri a gestire i ricoveri dei pazienti senza andare in emergenza.Un altro esempio:oggi in Puglia abbiamo 1.80% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, in Lombardia - che è in emergenza assoluta - il 50.7% (dati Protezione Civile).Con i nostri comportamenti possiamo evitare che anche la Puglia vada in crisi.

Quando vi invito ad essere responsabili, consapevoli, solidali è per poter tutti insieme rallentare la curva epidemica da Nord a Sud. e gestire - senza farci travolgere - l'epidemia.Uscire da casa solo se strettamente necessario;osservare le distanze di sicurezza quando si è in locali pubblici o aperti al pubblico;interpretare le misure di contenimento con scrupolo anche quando sono inviti e non divieti espressi.

Per questo motivo oggi ho voluto scendere in strada, attraversare i quartieri, entrare nei mercati, parlare con voi cittadini: per rafforzare questo sentimento pubblico. di prudenza, attenzione, precauzione. E fiducia: nelle istituzioni chiamate a prendere decisioni difficili in un conteso complicatissimo.

So bene - come voi - che questa emergenza ci sta impoverendo, che aziende, attività commerciali, studi professionali, partite iva sono in apnea. E' giusto rivolgere appelli per chiedere al Governo misure di sostegno.

Ma quando si è in battaglia prima della conta dei danni c'è la necessità di alzare la bandiera della vittoria: quindi prima tutti uniti per sconfiggere epidemia;poi tutti uniti per rilanciare economia e ridare forza al Paese.