Champions, Liverpool-Atl. Madrid: dove vederla e probabili formazioni

Il Liverpool ospiterà ad Anfield, questa sera, a partire dalle ore 21.00, l'Atletico Madrid di Simeone, nel match valido per il ritorno degli ottavi di Finale della UEFA Champions League. I Reds sono chiamati a ribaltare la sconfitta subita nella partita di andata per 1 a 0 (Saul Niguez al 4° minuto).

Il Liverpool, guidato da Klopp, dovrebbe scendere così in campo: Adrián; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, S. Mané.

L'Atletico Madrid di Simeone dovrebbe rispondere con: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; A.Correa, Saúl Ñíguez, Teye Partey, Koke; João Félix, Morata.

Liverpool-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sull'app streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.