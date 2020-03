Coronavirus. L'Oms: "E' una pandemia"

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra ha dichiarato:

"L'Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia".

Lo stesso ha poi aggiunto: "La parola pandemia non deve essere usata con leggerezza perché può causare paura e far pensare che la lotta è finita. Ma non è così. Questo non deve cambiare cosa fa l'Oms e cosa deve fare ogni nazione".

Il direttore ha anche specificato come questa sia la prima pandemia causata da un coronavirus, lo stesso ha aggiunto che ci si aspetta una crescita di casi e decessi in tutto il mondo salire ancora di più, infine ha aggiunto: "Siamo in questa situazione assieme e ora dobbiamo agire con calma per fare la cosa più giusta".