Coronavirus-Italia 12.462 casi e 827 morti. Bollettino dell'11 marzo

Nuovo aggiornamento quotidiano per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus in Italia. I dati delle ore 18.00 dell'11 marzo 2020, forniti dalla Protezione Civile, mostrano ancora una volta come la diffusione nel nostro paese sia ancora in forte crescita.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 12,462 le persone che hanno contratto il Virus, 2-076 in più rispetto al dato di ieri. Di queste 827 sono decedute con un incremento di 196 rispetto a 24 ore fa e 1045 sono guarite(+41 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 10.590.

I DATI NEL MONDO - La Cina sta riuscendo, giorno dopo giorno, a sconfiggere l'epidemia. Il totale conta ora 80.969 contagiati totali e 3.162 decessi. In Corea Del Sud il totale ha toccato quota 7.755. L'Iran ha superato quota nove mila. Crescono esponenzialmente i casi in Spagna che da domenica ad oggi ha quadruplicato il numero di contagiati(2.174).

Intanto l'Oms ha dichiarato che il Covid-19 è ufficialmente una pandemia, per maggiori dettagli leggi il nostro articolo dedicato.