COVID-19, voci dall'Ospedale- Feletti: "Dura, ma è la nostra missione"

E' un momento di difficoltà ed emergenza per tutta Italia con tutti i cittadini che devono cambiare il proprio stile di vita per attenersi alle regole dettate dal Governo per combattere il contagio dal Coronavirus. In questo periodo vogliamo starvi vicino e farvi compagnia, diffondendo anche messaggi e linee guida da seguire per far sì che la situazione migliori il prima possibile.

Chi non si ferma e si trova in prima linea in questa battaglia è tutto il personale sanitario, dai medici agli infermieri e a tutte le categorie che operano all'interno degli Ospedali. IamCalcio ha deciso quindi di raccogliere interviste da chi lavora in Ospedale ed è legato al mondo del calcio locale, anche per mettere in risalto il loro prezioso lavoro svolto che assume ancora più importanza in questo delicato momento.

Il primo ad intervenire ai nostri microfoni è Davide Feletti, attaccante della Valle Elvo Occhieppese:

"Come prima cosa voglio dire che la situazione non va sottovalutata e che le norme stabilite dal Ministero della Salute e di conseguenza dalla Regione Piemonte, vanno seguite alla lettera: lavarsi spesso le mani, distanza almeno di un metro da una persona, stare a casa, se si hanno sintomi “influenzali” non andare in pronto soccorso ma chiamare il medico di base o i numeri verdi predisposti dalla Regione. Serve molto senso civico!" - Feletti continua parlando del suo ruolo in Ospedale - "Io sono un farmacista ospedaliero, non sono a contatto diretto con i pazienti affetti da covid-19, ma sono a contatto con pazienti del territorio biellese che necessitano di farmaci a gestione ospedaliera, i quali potrebbero, come no, essere possibili positivi al virus. Mentalmente non è facile dopo un po’, ma è la nostra missione, abbiamo scelto noi questa professione. Sicuramente medici, infermieri, oss, tecnici e tutti gli altri operatori sanitari che sono a contatto con i pazienti positivi, non li lasciano soli, combattono con loro. Ognuno all’interno dell’ASL Biella sta facendo la sua parte per uscirne vincitori!"

Questa la nostra prima intervista raccolta. Ci teniamo a ribadire, ancora una volta, come sia importante seguire le norme dettate dal Ministero della Salute. #Stiamoacasa